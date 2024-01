Supercoppa, la rifinitura di Mazzarri prima di Napoli-Fiorentina | VIDEO INTEGRALE

Ultime notizie SSC Napoli - Vi mostriamo i 15' di allenamento della rifinitura di Walter Mazzarri aperti alla stampa alla viglia di Napoli-Fiorentina, semifinale delle Final Four della Supercoppa italiana 2023/24. Che si disputa a Riyad, in Arabia Saudita. E sul campo dell'Al-Shabab, la squadra partenopea s'è allenata la sera prima di Napoli-Fiorentina.

Rifinitura Napoli Fiorentina di Supercoppa Italiana

Rifinitura Napoli Fiorentina: il video

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana, il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento di rifinitura, a cui non ha preso parte Diego Demme. Il centrocampista azzurro ha lavorato a parte e per questo motivo è probabile non possa giocare contro la Fiorentina. Mentre Cajuste e Zielinski hanno preso parte alla seduta dall'inizio col resto del gruppo: insomma, buone notizie a centrocampo, con due calciatori sulla via del recupero.

Ecco il video integrale della rifinitura, dal nostro inviato Claudio Russo: