Tutte le sciarpe ufficiali del Napoli in vendita per la stagione 2023-2024

Inizia la Serie A 2023-2024 e il Napoli scende in campo con lo scudetto sul petto. Per tutta la stagione gli azzurri potranno fregiarsi del titolo di Campioni d'Italia conquistato sul campo lo scorso maggio e c'è da scommettersi che sugli spalti dello stadio Maradona e nei settori ospiti di tutta Italia campeggeranno vessilli di ogni tipo che inneggiano alla vittoria del terzo scudetto.

Anche la SSC Napoli ha messo in vendita le nuove sciarpe ufficiali per la stagione 2023-2024, ideali per andare allo stadio e sostenere la squadra portando i colori sociali sugli spalti e sventolando la sciarpa all'ingresso in campo. La sciarpa del Napoli è in vendita sugli store ufficiali di Amazon e Ebay.

Sciarpa del Napoli

Ecco tutte le sciarpe del Napoli in vendita online su Ebay e Amazon. Se ti piace una sciarpa, clicca sulla foto e scopri maggiori informazioni su prezzo, disponibilità e opzioni di spedizione.

Sciarpa azzurra con il logo ufficiale SSCN, la scritta "Campioni d'Italia" e il tricolore al centro con il numero 3. Su Amazon costa 15 euro con spedizione gratuita: clicca qui o clicca sulla foto.

Sciarpa azzurra con rifinitura allover con i loghi della SSC Napoli, la scritta "Campioni d'Italia" in corsivo e il tricolore al centro con il logo del Napoli. Su Ebay costa 15 euro: clicca qui o clicca sulla foto.

Sciarpa bianca e azzurra con la scritta Forza Napul3, con il "3" dello scudetto al posto della lettera "e"; al centro lo scudetto con il logo SSC Napoli. Su Ebay costa 15 euro: clicca qui o clicca sulla foto.

Sciarpa azzurra classica con la scritta bianca SSC Napoli e i loghi del Napoli bianchi ai due lati. Su Ebay costa 20 euro: clicca qui o clicca sulla foto.

