SSC Napoli, nuova giacca Anthem in vendita: ecco il link per acquistarla!

SSC Napoli, da oggi in vendita la nuova Giacca Anthem 2023-2024! Sullo store ufficiale eBay SSC Napoli è già disponibile il nuovo capo d'abbigliamento prodotto da Emporio Armani che vestirà i giocatori del Napoli sul campo da gioco prima delle partite. Sarà questa la nuova giacca indossata dai giocatori in campo per mostrarsi al pubblico.

Nuova giacca SSC Napoli 2024

La nuova giacca del Napoli, il cui nome ufficiale è SSC Napoli Anthem Jacket 2024, è una giacca di colore blu navy che presenta un colletto a strisce azzurre, chiusura frontale e tasche a zip, realizzata al 100% in poliestere, con calzatura Slim Fit. Sulla giacca sono presenti i loghi EA7 e SSC Napoli in azzurro a contrasto.

Il lancio ufficiale della giacca ha visto Khvicha Kvaratskhelia e Leo Skiri Ostigard modelli per un giorno (guarda le foto).

Il prezzo della nuova giacca Napoli 2024 è di 125 euro: clicca su NUOVA GIACCA NAPOLI per scoprire i dettagli, le taglie disponibili e le opzioni di spedizione. Oppure clicca sulla foto qui sotto per acquistare la giacca.