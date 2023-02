Sconto imperdibile del 30% sulla maglia ufficiale del Napoli!

Occasione imperdibile per tutti i tifosi napoletani! Febbraio è arrivato e sono arrivati anche gli sconti Amazon sui prodotti ufficiali SSC Napoli. Tra le offerte più convenienti vi segnaliamo questo uno sconto più unico che raro che riguarda la maglia ufficiale del Napoli!

Maglia SSC Napoli in offerta

Come saprete, se avete già provato ad acquistare le maglie del Napoli in passato, il prezzo per una maglia 2022-2023 è fisso: 125 euro. CalcioNapoli24 però vi segnala questo sconto del 30% sulla maglia di Halloween 2022-2023! Ve la ricordate? È uscita in autunno, con la fantasia di pipistrelli nera su maglia azzurra: bisogna dire che ci ha portato fortuna!

Anziché costare 125 euro come al solito, adesso e solo per pochissimi giorni, la maglia Napoli Halloween 2022-2023 costa solo 87,50 euro! Un prezzo sicuramente più accessibile e più conveniente! Vi ricordiamo inoltre che si tratta di una maglia in edizione limitata, che non verrà più stampata: se la comprate adesso, vi assicurate un pezzo unico di una stagione sportiva destinata a rimanere nella storia del calcio italiano.

Clicca sulla foto

Se vuoi saperne di più, clicca sulla foto qui sopra oppure clicca su Maglia del Napoli per visualizzare prezzo, taglie disponibili e opzioni di spedizione.

Sconto del 50%

Non è finita qui! Tra i prodotti in offerta c'è anche uno sconto del 50% sul maglione natalizio SSC Napoli! Il Natale è passato, è vero, ma un maglione non si butta mai, specie con queste temperature! E in fondo potete sempre riutilizzarlo il prossimo Natale. Il maglione SSC Napoli costava 69 euro, adesso costa solo 34,50 euro!

*In qualità di partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi idonei senza alcun costo per il consumatore.