Pasqua 2024, nuovo Uovo di cioccolato SSC Napoli: prezzo, sconto e link per acquistare

Pasqua 2024, nuovo uovo di cioccolato SSC Napoli! La Pasqua si avvicina e quest'anno la festività ricade il 31 marzo 2024. Come da tradizione, nel giorno di Pasqua si usa regalare uova di cioccolato ai bambini e per l'occasione anche la SSC Napoli ha lanciato il nuovo uovo di Pasqua 2024 in collaborazione con Crispo, azienda leader nella produzione e nella vendita di Confetti e Cioccolato in Italia e nel mondo.

Uovo di Pasqua del Napoli

Non è la prima volta che il Napoli produce un uovo di Pasqua. Confetti Crispo, infatti, è sponsor ufficiale del Napoli e anche quest'anno è l'unico produttore delle Uova di Cioccolato Calcio Napoli. Le Uova ufficiali della SSC Napoli sono il regalo più gradito per gli appassionati di calcio e per i veri tifosi! Sfoglia tra le proposte Crispo e scegli l’uovo firmato Calcio Napoli della tua squadra del cuore.

Inoltre, puoi approfittare dello sconto del 20% sulle Uova di Pasqua del Napoli 2024! Grazie a questo super-sconto, il prezzo dell'uovo di Pasqua SSC Napoli passa da € 30,00 euro a soli € 24,00 euro!

Caratteristiche del prodotto: l'Uovo di Pasqua del Napoli prodotto da Crispo è un uovo di finissimo cioccolato al latte da 350 grammi, con sorpresa ufficiale SSC Napoli! Tra l'altro, quest'anno il Napoli ha ben pensato di lanciare un Uovo Scudetto Special Edition, con in regalo il Portachiavi SSC Napoli dei Campioni d'Italia!

Uova di Pasqua SSC Napoli e Maradona

Oltre all'uovo di Pasqua SSC Napoli scontato a soli 24 euro, su Amazon sono disponibili anche altre versioni. Ad esempio, puoi comprare l'Uovo Crispo con il portachiavi Caiya ad un prezzo maggiorato, oppure scegliere il meraviglioso Uovo di Pasqua Diego Armando Maradona, prodotto da Di Costa, prodotto ufficiale D10S con sorpresa all'interno.

In qualità di Partner del Programma Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 riceve una percentuale dei ricavi idonei, senza sovrapprezzo per i consumatori.