Nuova maglia Napoli: ecco tutti i dettagli, spuntano la 'N' nel tricolore e il Vesuvio! | FOTOGALLERY

Ultime notizie SSC Napoli - Adesso sono ufficiali, le nuove maglie della SSC Napoli per la stagione 2023-2024. Ecco la nuova maglia 'home' e la maglia 'away' della stagione 2023/24.

Ecco la nuova maglia SSC Napoli per la stagione 2023-2024, quella 'home' azzurra con il tricolore sul quale vi è anche il logo in bianco della SSCN. Confermato poi il righino tricolore sulle maniche e sul colletto a 'V', come anticipato da CalcioNapoli24. E poi la novità degli sponsor: MSC Crociere è il nuovo main sponsor che si sostituisce a Lete ed è in bianco sulla prima maglia. In bianco anche Ebay che prende il posto sulla sleeve di Amazon, e Upbit che resta il back sponsor della maglia 23/24. Infine, vi sarà la cucitura bianca dal colletto alle maniche.

Maglia Napoli 2023/2024: nuova away bianca col Vesuvio

Ma passiamo alla seconda divisa con la nuova maglia Napoli 'away', bianca caratterizzata dalla presenza del golfo di Napoli e del Vesuvio sul front della shirt. Una 'cartolina' in bianco e nero del celebre paesaggio del golfo di Napoli. Qui maniche, colletto e cucitura sono in blu notte, come anche EA7, Ebay ed MSC. Soltanto Upbit mantiene il suo colore originale con le tonalità di blu e azzurro.

