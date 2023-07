Nuova maglia Napoli: non solo la "patch scudetto", spuntano possibili nuovi dettagli! | CN24

Ultime notizie SSC Napoli - C'è grande attesa fra i tifosi che non vedono l'ora di scoprire la nuova maglia del Napoli col tricolore dopo la conquista dello scudetto. L'appuntamento è fissato per lunedì, quando sulla nave da crociera MSC World Europa, che sarà attraccata al molo Beverello del porto di Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis presenterà la nuova maglia azzurra, con tanto di tricolore.

Nuova maglia Napoli 2023-2024: le indiscrezioni

Ma come sarà la nuova maglia SSC Napoli - EA7 2023-2024 con il tricolore della "patch scudetto"? Innanzitutto, è ormai ufficiale l'addio a Lete come main sponsor, che verrà sostituito proprio da MSC Crociere di Gianluigi Aponte, imprenditore di origini sorrentine. Ed è confermato che la toppa tricolore sarà al centro della maglia, fra il confermato EA7 e il logo della SSC Napoli, come da spoiler del club azzurro via social ieri.

Maglia SSC Napoli 2023/24 con lo scudetto: info leaked

E proprio dopo quello spoiler, la redazione di CalcioNapoli24 ha ricevuto conferme su quella che potrebbe essere un'altra novità della nuova maglia del Napoli 2023-24, non ancora circolata: secondo informazioni raccolte da fonti autorevoli, infatti, potrebbe esserci la presenza del tricolore anche su parte del colletto. E si vocifera anche sui dettagli delle maniche. Ma non è tutto, perché potrebbe tornare sulle spalle un gioco di colori con un blu più scuro e un gradiente, che vanno a impreziosire il prodotto. E poi, ci sarà, confermata come sempre, anche la versione rivisitata UEFA Champions League.

Ecco allora un rendering grafico sulla base delle informazioni raccolte, realizzato da CalcioNapoli24:

Rendering della nuova maglia Napoli 2023 2024

Ma non manca ormai troppo, prima di scoprire la nuova maglia dei partenopei: l'appuntamento è previsto il 10 luglio alle ore 14.00. Con un evento aperto solo alla stampa: CalcioNapoli24 TV ovviamente ve lo racconterà in diretta.