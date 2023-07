Nuova maglia Napoli 2023-2024, ora anche su Amazon con spedizione gratuita!

Ultime notizie SSC Napoli - C'era grande attesa per la nuova maglia del Napoli2023-2024 che De Laurentiis ha presentato sull'MSC. E i tifosi partenopei non vogliono perdersi l'occasione di acquistare la maglia con il tricolore in petto: sì, perché quest'anno gli azzurri giocheranno con la patch tricolore dopo la vittoria dello scudetto. Un dettaglio non da poco, che va ad impreziosire la maglia della stagion 2023/24.

Nuova maglia Napoli 2023/24 in vendita

Su Amazon è adesso in vendita la nuova maglia della SSC Napoli 2023/24, con il preordine al prezzo di 130 euro.

?

Dove e come acquistare la maglia del Napoli

Ma in molti, si stanno chiedendo come e dove acquistare la nuova maglia del Napoli. Come di consueto, sarà presto disponibile nel web store ufficiale del club partenopeo e negli store fisici autorizzati. Ma è disponibile anche su Amazon.

Clicca su NUOVA MAGLIA NAPOLI per acquistarla con spedizione gratuita, oppure clicca sulla foto qui sotto. Al momento risulta disponibile solo la seconda maglia bianca in pre-order, con spedizioni a partire dal 10 agosto 2023.

Clicca sulla foto

Clicca sulla foto

In quanto partner del programma di affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 riceve una piccola percentuale per ogni acquisto idoneo, senza alcun sovraccosto per chi acquista.