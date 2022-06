Briatore e la pizza napoletana, risposta geniale di Peppe Iodice! | VIDEO

Le frasi di Flavio Briatore sulla pizza napoletana hanno scatenato numerose polemiche in città. Ieri il noto imprenditore piemontese ha rincarato la dose in onda su Radio 24 a La Zanzara, dichiarando: "A me la pizza napoletana non piace, non la mangio. La pizza non ha niente a che fare con Napoli, a Salerno la fanno meglio".

Briatore e la pizza

Peppe Iodice risponde a Briatore

A Napoli in molti hanno risposto a Flavio Briatore, ma la reazione più divertente è stata sicuramente quella dell'attore comico Peppe Iodice, che su Facebook ha pubblicato un video ironico nel quale interpreta una fantasiosa telefonata con Briatore. Iodice, con il sorriso sotto i baffi, gli propone di investire anche nella friggitoria, con zeppole e panzarotti al costo di 35 euro. Guarda il video in allegato.