Ultras, il film di Francesco Lettieri: "SSC Napoli mai nominata, non ci sono nemmeno i colori sociali"

Ultras, il film di Francesco Lettieri, esce al cinema lunedì 9 marzo per tre giorni e dal 20 marzo sarà su Netflix. Molti conosceranno già Lettieri per essere il regista dei videoclip di Liberato e Calcutta. Per l'occasione, La Repubblica ha intervistato Nicola Giuliano, produttore di Indigo Film: "Gli avevo chiesto quanti anni ha ma mi ha detto che non poteva dirmi neanche questo. Io non lo conosco, non l’ho mai visto. È Lettieri che è in contatto costante e continuo con lui (Liberato), uno dei pochi che sappia chi è". Nel ruolo di Sandro, capo degli Apache, l'ultras "esperto", c’è Aniello Arena, che ha interpretato "Reality" e "La paranza dei bambini". Angelo e gli altri sono Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia e la due volte David di Donatello Antonia Truppo.

Ultras il film: recensione di Nicola Giuliano

"Non nasce dalla cronaca, non ripercorre alcun fatto reale. È pura invenzione, raccontando però il mondo degli ultras del Napoli". La SSC Napoli tuttavia non è mai nominata: "Ho ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis, ma ho preferito non coinvolgere il Napoli in questo caso. Questo progetto era nato per un videoclip del rapper Calcutta ed avrebbe dovuto essere ambientato nel mondo ultras della squadra del Latina. Di fatto, la squadra di calcio è il Napoli, ma non ci sono i colori sociali e abbiamo fatto la scelta di non mostrare mai il calcio giocato.Il vero capo ultras guarda la partita spalle al campo: restando girato, lancia e dirige i cori. Il suo interesse è il gruppo".

Ci sono dei precedenti sull’argomento trattato dal film, ma sulle tifoserie romane. "Ultrà, il film di Ricky Tognazzi, del ‘91. Sugli ultras napoletani c’è stato "E.A.M. Estranei alla massa" di Vincenzo Marra, ma era un documentario. Qui si parla di tre generazioni di ultras: ragazzini, giovani e anziani".

Quale Napoli apparirà nel film? "Sopratttutto l’area flegrea".