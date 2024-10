Totti in hotel con la figlia del noto giornalista: lei conferma tutto a Gente! | FOTO

Clamorosa notizia di gossip che riguarda Francesco Totti e la conduttrice Marialuisa Jacobelli. Secondo Gente, i due ormai sarebbero una nuova coppia. Dopo il lungo matrimonio con Ilary Blasi e a tre anni dall'inizio della relazione con Noemi Bocchi, Francesco Totti avrebbe un nuova avventura: lo scrive il settimanale. Francesco Totti e la Jacobelli di sicuro erano insieme, spalla a spalla (seppur solo) in videocollegamento, il 21 marzo 2024 in occasione di un'intervista trasmessa sui canali Mediaset. Un contatto, dunque, solo professionale tra la giornalista sportiva - già ex fiamma del calciatore francese Kylian Mbappé - e il capitano più famoso della storia della Roma.

Ultime notizie - Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli (la "Kim Kardashian italiana", scrive la rivista) sono quindi finiti nel mondo del gossip sotto i riflettori, e la conduttrice conferma la relazione. Oggi, alla luce delle foto pubblicate dal settimanale Gente in edicola domani, s'è ormai resa nota la vicenda.

Gli scatti - una sequenza fotografica in esclusiva dalla rivista d'attualità italiana - mostrano i due entrare in un albergo romano e uscirne circa un'ora e mezza dopo. Un fatto che, da sé, non sarebbe prova di nulla. Peccato che Marialuisa Jacobelli, raggiunta al telefono dalla redazione di Gente, non si è fatta alcuno scrupolo a confermare la liaison: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente», ha dichiarato la 32enne influencer da oltre 4 milioni di follower su Instagram.

Mariluisa Jacobelli è giornalista e figlia d'arte: il papà è infatti il giornalista Xavier Jacobelli, ex direttore del quotidiano Tuttosport. Inoltre, in tv è stata una «tentatrice» del programma Temptation Island. Ma non è tutto, perché la Jacobelli, alla domanda diretta dei giornalisti di Gente: «Conferma questa liaison?» avrebbe risposto senza esitazione con un inequivocabile «sì».

Francesco Totti, insomma, che da tre anni è in coppia con Noemi Bocchi, potrebbe dover tornare a difendersi dalle accuse di tradimento, com'era già accaduto con l'ex moglie, quell'Ilary Blasi che ne aveva fatta anche una produzione Netflix di quella storia. Nel frattempo, Marialuisa Jacobelli, bergamasca residente a Milano che ha lavorato a Mediaset e DAZN in passato, proprio in queste ultime ore ha pubblicato sul suo profilo social diversi scatti da Roma: sola, in accappatoio in una lussuosa camera d'albergo: al J.K. Place Hotel, nei pressi dell'Ara Pacis. E uno scatto ai Musei Vaticani, dove, tra l'altro, Totti è stato recentemente in visita insieme alla sua Noemi. "Una coincidenza (forse) che - in caso di tradimento - odora di smacco", si legge. Proprio oggi l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona aveva lanciato la notizia di gossip: secondo quanto da lui sostenuto, l'ex Pupone avrebbe tradito Noemi Bocchi.