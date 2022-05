Oggi Joseph Capriati allo stadio Maradona: Lavezzi ospite speciale, sarà premiato in campo! | Biglietti e scaletta

Il giorno è finalmente arrivato: oggi da mezzogiorno a mezzanotte si terrà l'evento "Joseph Capriati & Friends", dodici ore di musica elettronica allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con protagonista uno dei DJ più famosi del mondo, il casertano Giuseppe Capriati, in arte Joseph Capariati.

Ultime notizie. Oggi sul quotidiano "Il Mattino" una lunga intervista per introdurre l'evento, al quale prenderanno parte tantissimi ospiti della scena musicale elettronica e non solo. Ci saranno i DJ e produttori Gianmaria Coccoluto, Agents Of Time, Dubfire, DJ Ralf, Cassy e Silvie Loto, Gaetano Parisio, Luigi Madonna, Markantonio, Roberto Capuano, ma anche il rapper Clementino e infine il gran finale con Capriati, che si esibirà dalle ore 22 fino a mezzanotte.

Joseph Capriati and Friends

Oggi Joseph Capriati allo stadio Maradona

I biglietti costano 30 euro o 50 euro, a seconda del settore, ma l'evento sarà anche un'occasione di sostenere UNICEF e il ricavato dell'evento sarà in gran parte destinato al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, per sostenere i bambini vittime del conflitto in Ucraina. Il palco è stato posizionato sotto la curva B, al posto della porta e gli spettatori potranno dividersi tra la pista d'atletica e l'anello inferiore. Sono ancora acquistabili al link seguente:

Anche Lavezzi sul palco con Joseph Capriati

Oggi Joseph Capriati allo stadio Maradona, finalmente, ma le sorprese non finiscono qui: ospite speciale dell'evento sarà Ezequiel Lavezzi, l'ex calciatore del Napoli che torna tra gli spalti di Fuorigrotta dopo tantissimi anni di assenza: "Verso le ore 21, sarà il momento di riabbracciare Lavezzi. El Pocho è stato fantastico, ha voluto usare la sua voglia di rivedere Napoli, il campo di gioco, i tifosi, mettendola a disposizione della mia iniziativa benefica e solidale. Gli consegnerò una targa, un premio, anzi lo affiderò allo speaker ufficiale degli azzurri: Daniele Decibel Bellini. Sarà un'emozione".

