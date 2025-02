RoccoHunt e Clementino cantano "Yes I Know My Way" a Sanremo scatenando il pubblico del Teatro Ariston con il grande classico di Pino Daniele.

Alla fine dell’esibizione i due cantanti si emozionano abbracciandosi e la folla intona “Pino, Pino, Pino”, mentre all'Ariston viene proiettata un'immagine che li ritrae tutti e tre insieme: Rocco Hunt, Clementino e Pino Daniele. Guarda le foto sul profilo Instagram di CalcioNapoli24.