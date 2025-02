Sanremo 2025, per quale squadra tifano i cantanti del Festival? | VIDEO

Stasera inizia Sanremo 2025 al Teatro Ariston, con tantissimi cantanti in gara. Scopriamo allora per quale squadra di calcio tifano i cantanti in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2025: per quale squadra tifano i cantanti

Per quale squadra tifano i cantanti in gara a Sanremo 2025, quanti sono tifosi del Napoli? Ma anche del Milan, Inter, Juventus, Fiorentina, Roma, Lazio, Salernitana, Bari, Torino, Genoa e Sampdoria. Scopriamolo insieme! Per ogni squadra è indicato il nome del cantante in gara a Sanremo:

NAPOLI (qui puoi scoprire tutti i tifosi del Napoli che saranno sul palco a Sanremo 2025):

Massimo Ranieri - Napoli

The Kolors - Napoli

Kekko dei Modà - Napoli

Lil Jolie & Vale LP (nuove proposte)

Andrea Settembre (nuove proposte)

Elodie - Simpatizzante Napoli

JUVENTUS

Francesca Michielin - Juventus

Francesco Gabbani - Juventus

Brunori Sas - Juventus e Cosenza

INTER

Rose Villain - Inter

1/2 Coma Cose - Inter

MILAN

Guè Pequeno (Gue) - Milan

Rkomi - Milan

Irama - Milan

1/2 Coma Cose - Milan

Fedez - Simpatizzante Milan

BARI

Serena Brancale - Bari

LAZIO

Giorgia - Lazio

Achille Lauro - Lazio

ROMA

Tony Effe - Roma

Simone Cristicchi - Roma

Noemi - Roma

Elodie - Roma (ma simpatizza Napoli)

SALERNITANA

Rocco Hunt - Salernitana

TORINO

Willy Peyote - Torino

GENOA

Bresh - Genoa (autore di "Guasto d'Amore", inno dei rossoblù)

SAMPDORIA

Olly - Sampdoria

Non tifano: