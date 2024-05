Sanremo 2025 e 2026, adesso è ufficiale: la RAI annuncia il successore di Amadeus!

Ultime notizie - Come annunciato al Tg1, sarà Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Sanremo: è Carlo Conti il successore di Amadeus

Scelto quindi il successore di Amadeus per il Festival di Sanremo nelle edizioni 2025 e 2026: sarà Carlo Conti non solo a condurre, ma anche a fare da direttore artistico, come fatto da Amadeus.

Una decisione unanime dei vertici aziendali, l'Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Per i prossimi due anni - sottolinea la Rai - Carlo Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo.

Carlo Conti a Sanremo

La RAI annuncia: