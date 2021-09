Napoli-Juve, utenti furiosi: per molti DAZN si blocca proprio sul gol di Koulibaly

Napoli Calcio - Blackout di DAZN proprio sul più bello ieri in occasione di Napoli-Juventus. Al momento del gol allo scadere di Kalidou Koulibaly, infatti, la piattaforma on line si è bloccata in molte parti d'Italia come riporta anche La Repubblica oggi in edicola:

la partita è sembrata quasi sempre la sfida tra una formazione di rango ma nella circostanza non brillantissima e la provinciale che viene a resistere sperando che qualcosa piova del cielo, ed effettivamente era piovuto. Poi tutto è tornato nella norma, inclusi i singhiozzi di Dazn che in molte zone d’Italia s’è di nuovo impallata in occasione del 2-1 (un disservizio che ha fatto infuriare gli utenti e che è stato confermato dalla stessa piattaforma tv