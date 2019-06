Maddaloni a CN24: "Insigne, resta: diventerai come Totti a Roma! Icardi può infiammare Napoli, ma Quagliarella deve tornare!" [VIDEO]

Premio Malafemmena 2019 15esima edizione - CalcioNapoli24 TV, parner dell'evento tenutosi in Villa Doria a Capodimonte e tv ufficiale della 15ª edizione, ha intervistato i protagonisti e i premiati della serata organizzata dalla collega Barbara Carere e dal marito ed ex calciatore Giuseppe Della Corte e condotto da Francesco Mastandrea. Tantissimi i premiati del mondo dell'editoria, imprenditoria, giornalismo, spettacolo, musica, sport, tv e cultura del panorama campano, madrina della serata Valentina Stella.

Fra i premiati, il judoka e vincitore dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Marco Maddaloni. Si è parlato sì dell'esperienza televisiva in un reality show, ma anche di calcio e della sua passione per il Napoli, in particolare un messaggio per Lorenzo Insigne:

Marco, un bilancio dopo il primo anno di Carlo Ancelotti?

Un consiglio a Lorenzo Insigne da te, figlio di questa terra?

"Mi sento veramente un figlio di questa Napoli e spesso e volentieri spero di lavorare molto più qui che fuori da questa città, credo molto nell'essere profeti in patria. A Insigne dico: 'Uagliò non te ne andare, che Napoli ha bisogno di te'. E' una nostra bandiera, va coccolato e tutelato: ci darà altre soddisfazioni, come ha fatto in passato. Siamo molto bravi a dimenticare ciò che i campioni fanno per la nostra città, per Insigne non è facile come per uno straniero. Ha tanta pressione, ma è giovane e può dare tanto al Napoli: spero diventi una bandiera come Totti a Roma".