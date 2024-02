"Hai rubato la vittoria?". Domanda imbarazzante, Geolier ammutolisce la giornalista di Sanremo | VIDEO

Dopo i fischi ricevuti ieri sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, oggi Geolier ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa.

Grande imbarazzo quando una giornalista gli ha domandato: "Vittoria meritata, complimenti. Ma non ti senti di aver rubato la vittoria di ieri? Oggettivamente c'erano delle esibizioni che con tutto il rispetto, al posto tuo mi sentirei un po' a disagio a pensare di aver vinto in confronto a loro".

Geolier ha risposto così: "Io mi sento a disagio a rispondere a questa domanda. Non so davvero cosa dirti. Non mi sento di aver rubato, è una brutta parola questa. Io ho una fan base che mi ha sempre supportato non solo a Sanremo. Io mi sono esibito e non ho rubato niente a nessuno. È stato un orgoglio portare il vero rap a Sanremo. Ieri sono andato sul palco ed è stato difficile esprimermi davanti a un teatro, che ho sempre visto pieno, con la gente che si alzava e se ne andava. Meritava Angelina, anche mia madre me lo ha detto". Scrosci di applausi in sala. Guarda il video su CalcioNapoli24.