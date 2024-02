In Italia non si placano le polemiche per il Festival di Sanremo, vinto da Angelina Mango sul napoletano Geolier. Il rapper partenopeo è stato in gara con la canzone "I p'me, tu p' te" che sta spopolando anche all'estero.

Anche l'Atletico Madrid ha postato su TikTok un divertente video con in sottofondo il brano di Geolier, la clip sta già facendo il giro del web.

Clicca sul file in allegato per vedere il video