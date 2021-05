Coronavirus Italia, possibile slittamento del coprifuoco dal 24 maggio: le ultime

Covid Italia - Possibili novità in vista sul fronte coprifuoco. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, si va verso uno slittamento di almeno un'ora a partire dall'ultima settimana di maggio:

La Lega e Forza Italia chiedono lo slittamento alla mezzanotte o addirittura l'abolizione del tutti a casa attualmente fissato per le 22. E ormai anche il Pd e perfino Leu aprono al posticipo del coprifuoco. Ma l'ipotesi più probabile è che alla fine Draghi, d'intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza, lo fissi alle 23 a partire da lunedì 24 maggio. E questo sarà anche l'orario di chiusura dei bar e ristoranti con tavoli all'aperto.