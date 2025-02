Chi vince Sanremo 2025? Il pronostico di Mazzocchi, Buongiorno, Meret e Olivera | VIDEO

Chi vince Sanremo 2025? Betsson Sport lo ha chiesto ai calciatori del Napoli: Pasquale Mazzocchi, Alessandro Buongiorno, Alex Meret e Olivera pronosticano il vincitore del Festival.

Mazzocchi: "Vale dire che ieri non l'ho visto? C'era una partita importante e non l'ho visto. Siamo campani e dico Rocco Hunt, per tifoseria".

Buongiorno: "Quando ero a Torino ho conosciuto Willy Peyote. Qui stando a Napoli ho conosciuto Rocco Hunt. Quindi spero che vinca uno dei due, per amicizia".

Meret: "Ieri sera non ho seguito molto, però dato che mi è uscito il testo della canzone di Simone Cristicchi e mi ha emozionato molto solo a leggerla e non l'ho ancora ascoltata. Però a leggere il testo è veramente bella".

Olivera: "Mi piace la musica ma non conosco tanto il Festival di Sanremo. So che danno un premio, che ci sono tanti artisti ma ti dico la verità... non lo so".