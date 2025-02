Chi ha gridato "Si' 'na preta" a Rose Villain al Festival di Sanremo: "Volevo solo farle un complimento!"

Una cosa è certa: la vittoria della prima serata del Festival di Sanremo è andata a «Si' 'na preta», il grido accorato partito dalla platea prima dell'esibizione di Rose Villain, femme fatale vestita di rosso sul palco dell'Ariston che stava per esibirsi nel suo brano «Fuorilegge». Su tutti i social è in tendenza da ieri sera, con meme e ricerche via Google.

Ma chi è stato a pronunciare la frase "Si' 'na preta"? Lo rivela il Corriere della Sera:

"Trentenne, nato e cresciuto a Salerno, giovane imprenditore, con diversi interessi commerciali non solo in città, ieri sera era al suo esordio a Sanremo. E' andato all'Ariston perché ama la musica, voleva fare questa esperienza e vedere da vicino i big della canzone italiana. E stasera sarà nuovamente in poltrona al Festival. Ma, assicura, in silenzio e spera in totale anonimato.

Il complimento a Rose Villain gli è partito con assoluta spontaneità. Non pensava potesse avere tutta questa inaspettata e non voluta notorietà. «È stato un gesto spontaneo – racconta – non pensavo potesse diventare virale. Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui». E anche la cantante, postando il video nelle sue storie su Instagram accompagnato dall’emoticon di una pietra, ha deciso di prenderla in maniera ironica".