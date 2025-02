Cattelan si difende: "Lo rifarei! Con Napoli ho un rapporto splendido, Rocco Hunt tra i miei preferiti"

In una delle quattro puntate del DopoFestival, programma condotto da Alessandro Cattelan, aveva fatto scalpore la reazione basita di Rocco Hunt mentre in studio veniva cantata una versione rivisitata di "Montagne verdi" di Marcella Bella. Cattelan si è difeso così in conferenza stampa:

"Lo rifarei, perché è quello che abbiamo fatto in queste serate, modificare le canzoni del festival legandole ad agganci di attualità. Marcella Bella ha fatto diventare famose le montagne verdi con quel brano, questo è l'anno in cui una nuova montagna in Italia è diventata famosa. Con Napoli ho un rapporto splendido, quando ci vado vengo coccolato dalla gente e io faccio lo stesso con loro. Anche ieri, parlando delle esibizioni dei duetti in trasmissione, tra le mie preferite c'erano Rocco Hunt e Clementino. Ricky Gervais dice che spesso si confonde il soggetto di una battuta con il bersaglio, qui il bersaglio era il fatto che basta un post di un'influencer a scatenare pulmann che invadono una cittadina".