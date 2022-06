Briatore insiste: "La pizza non c'entra niente con Napoli! La fanno meglio a Salerno"

Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Flavio Briatore, noto imprenditore piemontese che di recente ha lanciato la sua catena di pizzerie dal nome "Crazy Pizza". Briatore contestava il fatto che una pizza dal costo di 4 euro, la cifra media per una margherita a Napoli, doveva necessariamente essere un prodotto di scarsa qualità.

Briatore: "La pizza napoletana a me non piace"

La storia non finisce qui, però. Dopo le numerose critiche ricevute da Briatore, l'imprenditore è tornato a parlare di Napoli e della pizza napoletana a "La Zanzara", su Radio 24, con Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo. E stavolta Briatore ha rincarato la dose: "La pizza napoletana a me non piace, io non la mangio. Preferisco quella bassa, a Salerno la fanno meglio. D'altronde la pizza è un prodotto mondiale, con Napoli non c'entra niente".

A chi lo critica risponde: "Vogliono solo farsi pubblicità. Nessuno può fare profitto con una pizza che costa 4 euro". E poi fa sapere: "Aprirò Crazy Pizza anche a Napoli, una città che amo. Sto cercando la location".