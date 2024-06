Alemao a Napoli dopo 16 anni: intervista video su CalcioNapoli24 TV, questa sera ore 21

Una delle personalità che hanno fatto la storia della SSC Napoli è tornato in città: Ricardo Rogério de Brito, detto Alemao, è tornato a Napoli dopo 16 anni di assenza. Ne abbiamo approfittato per una lunga intervista negli studi televisivi di CalcioNapoli24, dove abbiamo ripercorso insieme a lui gli anni in maglia azzurra. L'intervista andrà in onda questa sera, mercoledì 19 giugno 2024, ore 21:00 sul nostro canale Youtube e in tv al canale 79 DTT, CalcioNapoli24 TV.

Intervista ad Alemao: questa sera su CalcioNapoli24 TV

Dagli esordi in Brasile al Botafogo, il passaggio mancato al Milan, l'approdo all'Atletico Madrid e poi l'arrivo nel Napoli di Diego Armando Maradona, che - come racconta Alemao nell'intervista - gli aveva scritto un messaggio una settimana prima di morire. E poi il ricordo dello scudetto, la Coppa UEFA, la Supercoppa italiana, il 5-1 contro la Juventus, l'episodio monetina con Carmando a Bergamo seguito dal complicato il trasferimento all'Atalanta. Alemao ci parla anche della sua fede religiosa, del lavoro con i tossicodipendenti in Brasile, del calcio attuale e del suo rapporto con Napoli e i tifosi napoletani.

Stay tuned! Ecco una piccola anticipazione: