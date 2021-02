Zuliani: "Rigore? Chiellini prende solo posizione! Di Lorenzo andava espulso" [VIDEO]

Claudio Zuliani, giornalista tifoso della Juventus, ha commentato il match tramite il suo canale YouTube:

"Il Napoli batte la Juventus grazie ad un calcio di rigore. Chiellini era in anticipo netto su Rrahmani e sul portiere. Tutti a reclamare una gomitata, ma in realtà Chiellini prende semplicemente posizione come tutti i difensori nel gioco del calcio. Se questo è rigore, se ne dovrebbero dare 180 a partita. Poi Di Lorenzo, già ammonito, trattiene Chiesa e l'arbitro non fischia nemmeno il fallo, quando il difensore del Napoli andava espulso. Abbiamo fatto 20 tiri contro i loro 6 con il 60% di possesso palla con 5 occasioni da gol chiarissime. Bravissimo Meret ma abbiamo sbagliato troppo quando potevamo addirittura vincerla. Non ci butteranno giù, la prossima volta un rigore del genere lo fischieranno a noi".?