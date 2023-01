Notizie Calcio - Ancora guai in casa Juventus. Lo sponsor Jeep sembra voler abbandonare il club dopo gli ultimi eventi come svela Paolo Ziliani via Twitter:

"Lo sponsor JEEP (45 milioni l’anno) che vuole ritirarsi per la vergogna di apparire sulla maglia della Juventus è il meno. Una goccia nel mare dei milioni cui il club, che sarà fuori anche dalle coppe (-80 milioni), dovrà mettere mano per tentare di restare in vita".