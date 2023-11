Paolo Ziliani commenta i brutti falli dell'Atalanta su Kvaratskhelia:

"Per fortuna che Hateboer è entrato in campo solo al minuto 33; perchè per due terzi di partita Kvaratskhelia non ha fatto altro che subire entrate dure e pestoni ai piedi senza che l'arbitro si sognasse mai di mettere mano al cartellino. Si vede che all'AJA pensano che la gente vada allo stadio non per vedere Kvara, ma per vedere Hateboer".