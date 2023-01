Tweet del giornalista Paolo Ziliani su Napoli-Juventus:

"Domani sera Napoli-Juventus. Il Napoli insegue 3 punti, o almeno 1, per mantenere il vantaggio sugli inseguitori. Per la Juventus non cambia nulla: gioca questo campionato pro forma in attesa che siano i giudici a stabilire la sua classifica al termine dei processi cui è attesa"