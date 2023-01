Il collega Paolo Ziliani ha commentato Inter-Napoli su Twitter:

Il Napoli non ripete la prova di San Siro contro il Milan, delude, Kvara non incide e l’Inter le toglie l’imbattibilità. Considerando che la Juventus gioca pro forma (la classificheranno i tribunali) in lotta per il 4* posto Champions ci sono Lazio e Roma, a meno 2 l’Atalanta