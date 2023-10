Tweet del giornalista Paolo Ziliani:

"Come Allegri a bordo campo può fare quel che vuole, insultare, scalciare cartelloni pubblicitari, spogliarsi e gettare gli abiti a terra, lo stesso vale per Gatti: che in campo ormai prende a pugni chiunque. Sotto gli occhi di tutti, a cominciare da arbitro e VAR: che però non si permetterebbero mai di intervenire. Questione di brand, naturalmente"