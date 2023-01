Il collega de 'Il Fatto Quotidiano', Paolo Ziliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitter:

"Per chi ama il calcio in Italia il 2023 sarà un buon anno se la giustizia (specie sportiva) tornerà a fare giustizia, se i media torneranno a fare informazione e non servilismo, se la leale competizione tornerà ad essere tale. Speranze poche, lo so. Ma hai visto mai? Buon anno".