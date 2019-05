"Compleanno e goal", c'è scritto questo sul dolce che hanno recapitato ieri sera a Zielinski, a cena, per il suo venticinquesimo compleanno condito da un bellissimo goal contro l'Inter. Il polacco ha festeggiato così, coi suoi amici. Clicca sul file in allegato per vedere il video tratto dal profilo Instagram del calciatore.