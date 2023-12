Zappa, l'amico a CN24: "Acerbi si è messo due volte in tasca Osimhen". Poi la battuta sullo scudetto del napoli | VIDEO

Al fischio finale di Napoli-Cagliari abbiamo intercettato un amico del difensore Gabriele Zappa del cagliari. Ecco le sue dichiarazioni in diretta ai nostri microfoni:

"Il Cagliari non ha mai superato la metà campo facendo però una buona prova difensiva. Quando si è stancato il Cagliari è venuta fuori tutta la qualità dei singoli degli azzurri. Il Cagliari ha fatto il suo al Maradona. Migliore in campo? Osimhen, lo avevo visto dal vivo perchè sono interista contro l'Inter. Acerbi si è messo due volte in tasca osimhen. Il nigeriano, per carità è tanta roba, contro difese che non hanno fisicità è devstante. nell'attacco alla profondità è il migliore al mondo. Il Napoli che vince uno scudetto dopo 30 anni è un problema (ride ndr). Zappa al napoli? Spero vada all'Inter"