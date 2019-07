Younes vuole di più: "Non siamo ancora perfetti, pronti per l'ultima settimana a Dimaro"

Amin Younes è carico in vista dell'ultima settimana di preparazione a Dimaro. L'attaccante tedesco è stato utilizzato da trequartista nell'amichevole vinta 5-0 dal Napoli contro la FerlapiSalò: l'ex Ajax si è dimostrato a suo agio nel nuovo ruolo anche se avrà bisogno di ulteriore lavoro per trovare la migliore collocazione in campo.

Napoli-FeralpiSalò, il commento di Younes

Al termine della sfida Younes ha poi pubblicato un breve messaggio sui suoi canali social, dimostrando tutta la voglia di continuare a lavorare duramente per arrivare nel migliore dei modi all'inizio della stagione: "Meglio ma non ancora perfetto. Andiamo all'ultima settimana a Dimaro!".