Week-end di Capodanno, Zielinski se ne va a Venezia con la sua famiglia | FOTO

Sosta per il Napoli. Dopo il pareggio di ieri al Maradona, gli azzurri vanno a riposo per il Capodanno e poi torneranno ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino, previsto per domenica 7 gennaio.

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ne ha approfittato per concedersi un week-end di pausa e questa mattina si è messo in viaggio con la sua famiglia con destinazione Venezia. Moglie e figlio al seguito, - che ieri erano in tribuna al Maradona - Zielinski sta viaggiando adesso in treno e con ogni probabilità trascorrerà il week-end nel capoluogo veneto.

Secondo Il Mattino, è fatta ormai per il suo trasferimento all'Inter a fine stagione.