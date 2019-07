Wanda Nara sbotta su Twitter: "Denuncerò bugie e diffamazione, non ho tempo da perdere"

Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, su Twitter ha poco fa pubblicato un messaggio in risposta a delle notizie circolate nelle ultime ore. Queste le sue parole:

“Le bugie, le diffamazioni o gli attacchi li denuncerò tutti alla giustizia. Potrebbe essere lenta, ma è sempre andata a mio favore: ecco perché so che ci sarà. Non ho tempo da perdere per nulla, dal momento che sono occupata nella mia vita lavorativa e nel prendermi cura della mia maggiore priorità, i miei cinque figli”.