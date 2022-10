Wanda Nara, addio Icardi: è lui il nuovo amore! La conferma dell'argentina via social | FOTO

Napoli Calcio - Separazione con Mauro Icardi e nuova fiamma per Wanda Nara: la conferma, a gran sorpresa, arriva indirettamente - ma volendo anche direttamente - dalla stessa show girl argentina tramite i propri social. Il nuovo amore tuttavia non è un calciatore come vociferato inizialmente, si tratta piuttosto di un personaggio pubblico legato al mondo della musica: il rapper L-gante.

Wanda Nara conferma la love-story con L-gante

La notizia bomba è stata lanciata dal conduttore Pepe Ochoa che ha confessato: "Abbiamo finito di registrare con Juana Viale e Mirtha Legrand e vi consiglio di non perdere il programma domani sera perché L-Gante conferma la sua relazione con Wanda Nara". Ma arrivano appunto conferme anche dalla stessa Wanda. “Qual è il regalo più bello ricevuto di recente?”, ha chiesto un fan su Instagram. "Una canzone, la più bella di tutte. Ma penso che non si deciderà mai a tirarla fuori", ha risposta la sudamericana fugando via ogni dubbio. Ora si attende solo la foto della loro prima uscita pubblica.