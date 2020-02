Verso Napoli-Barcellona, Messi show in allenamento: che giocata! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - E' vero, il Barcellona ha tante assenze pesanti e vive un momento negativo anche extra-campo, ma in campo c'è e ci sarà contro gli azzurri un marziano. Quello che per molti è il più forte al mondo: Leo Messi, protagonista ieri di una bella giocata in allenamento ad una settimana dalla sfida al Napoli di Gennaro Gattuso. E' bastata l'emoticon della bicicletta nel post pubblicato via social dal club blaugrana per la rovesciata vincente della Pulce in una partitella di calcio-tennis.

