Il Napoli arriva al Penzo, volti concentrati per gli azzurri. Edo De Laurentiis su Instagram: "Carica!" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Tra poco meno di due ore il Napoli affronterà allo stadio Penzo il Venezia. Gli azzurri proprio in questi minuti sono arrivati nell'impianto che sarà teatro di questo confronto, come immortalato dai video pubblicati sui social da Edo De Laurentiis, vice presidente azzurro e figlio del patron Aurelio.

Venezia-Napoli, azzurri arrivati al Penzo

Si tratta di una gara fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti, che dovrà dimostrare di poter giocare un ruolo nella lotta per lo Scudetto dopo la sconfitta rimediata dall'Inter nel derby di Milano contro il Milan. Attenzione, però, al Venezia di Zanetti, in piena lotta per la salvezza e che, di conseguenza, non può permettersi troppi calcoli.

