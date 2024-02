Tweet del giornalista Enrico Varriale sul probabile arrivo di Francesco calzona sulla panchina del Napoli:

"In arrivo a Napoli Calzona. Ottimo tecnico, già vice di Sarri e Spalletti. Con lui anche Hamsik che potrà spiegare a tanti giocatori del Napoli il senso di appartenenza (cambiò procuratore per non cambiare squadra). Spiace per Mazzarri. Non meritava un simile sfacelo".