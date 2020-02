Ultimissime calcio - La decisione di Valeri di assegnare un calcio di rigore alla Juventus fa discutere. Il direttore di gara assegna un penalty ai bianconeri per un fallo di mano di Calabria: fu Rizzoli a dire che tocchi di mano di questo genere non sarebbero stati sanzionati. E invece, questa sera, è accaduto il contrario, tanto che, sui social, fermentano le polemiche. In tendenza su Twitter spunta l'hashtag #NicchiOut.