"Vai ad allenare il Napoli?" La risposta diplomatica di Fabio Cannavaro | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Davanti ad una platea di studenti, è intervenuto alla Luiss Fabio Cannavaro che ha risposto ad una domanda sull'allenare il Napoli così:

"Quando c'è un allenatore che sta lavorando, è giusto rispettarlo: sicuramente venire dopo Spalletti non era facile per nessuno, lui ha accettato di venire. Sta trovando delle difficoltà, speriamo riesca a superarle velocemente. Ma penso come ho detto già più volte che il Napoli è una società importante: lavoro per crescere, da ragazzino sono tifoso del Napoli e non nascondo che è il mio sogno, è il sogno di tutti quello che fanno il mio lavoro ambire a lavorare in queste società".