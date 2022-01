Napoli calcio - In occasione della gara di Campionato contro la Salernitana, in programma alle ore 15:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 13:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con un valido biglietto e QR-code relativo alla certificazione verde rinforzata.