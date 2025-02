Tre pareggi per il Napoli di Conte, qual è il motivo? Lo abbiamo chiesto ai tifosi in città | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - La vittoria dei bianconeri in Juventus-Inter 1-0 ha portato Conte a +2 su Inzaghi in classifica, infiammando la lotta scudetto. E fra due settimane c'è Napoli-Inter. Insomma, il pareggio di Lazio-Napoli non è così da buttare, anzi ha assunto valore dopo la sconfitta dell'Inter a Torino.

Ma la domanda in queste ore ai tifosi è d'obbligo: tre pareggi di fila per il Napoli di Conte, qual è il motivo? Il nostro inviato Ilario Covino questa mattina l'ha chiesto ai tifosi partenopei in città!

Ecco il video di CalcioNapoli24!