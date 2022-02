Ultime notizie calcio Napoli - Tre anni fa conosceva la parola fine in maniera definitiva l'avventura di Marek Hamsik al Napoli, con la sua ultima partita che è stata quella contro la Sampdoria prima del trasferimento in Cina. La SSC Napoli, sui propri canali social, ha pubblicato un video con il quale ha celerato questo momento ed in generale la carriera in azzurro del fenomeno slovacco.

