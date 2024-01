Traorè attende la firma che lo legherà al Napoli: intanto si gode la serata a Roma | FOTO

Ultime notizie calciomercato Napoli - Si attende solo la firma in mattinata e l'ufficialità, ma Hamed Junior Traorè ha superato le visite mediche e sarà presto un nuovo giocatore della SSC Napoli.

Ieri sera, serata romana per l'ex Sassuolo che dopo le visite mediche a Villa Stuart s'è goduto qualche ore nella capitale in attesa della firma di questa mattina che lo legherà al Napoli per 18 mesi con l'ipotesi poi del riscatto da parte del club di De Laurentiis.

Ecco lo scatto a Roma col tifoso Cristian: