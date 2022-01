Tomba Maradona in stato di abbandono, l'amico di Diego attacca la fotografa: "Porta rispetto, non avevi autorizzazione"

Tomba di Diego Armando Maradona in stato di abbandono. La denuncia sui social della fotografa Andrea Gamarnik. "Sono andata a vedere e a portare una farfalla di ceramica sulla tomba di Maradona. C'erano tre mazzi di fiori secchi. Solo quello. Ma fuori... fuori dal cimitero, sì. Murales in tutto il quartiere. Quello all'angolo è bellissimo”.

Immediata risposta dell'amico di sempre di Diego, Mariano Israelit che non ha gradito la polemica.

"Cara @coragamarnik, ho visto che il tuo post è apparso su Todo Noticias e mi sembra strano che tu sia entrata in un cimitero privato senza l'autorizzazione di nessuno della famiglia, qualcosa mi puzza. Per ogni evenienza, ti informo che se hai una famiglia in un cimitero (io ho mia madre), non importa quanti fiori metti. Quando fuori ci sono 30 gradi, si seccano e si rovinano, dovresti stare più attenta quando dici queste cose, nessuno in famiglia abbandonerebbe mai nessuno e da amico sono andato e non ho mai visto il posto abbandonato, prima di tutto ti chiedo di non portare nulla perché nessuno te lo ha chiesto. Per favore, portate rispetto quando parlate del mio amico Diego, grazie".

