Ultime notizie SSC Napoli - The Jackal super protagonisti allo stadio Maradona, e porta fortuna in tribuna autorità per Napoli-Roma. I video postati su Instagram da Aurora Leone sono già virali: con l'esultanza di Ciro e Simone al gol di Simeone, la firma di Kvaratskhelia sulle maglie e il siparietto con Di Lorenzo negli spogliatoi.

Clicca su play per guardare il video: