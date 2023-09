Notizie Calcio - Paul Pogba è risultato positivo al testosterone. La redazione di Sky Sport ha realizzato un servizio in cui parlava della vicenda, commettendo però un errore. Nel corso del contributo infatti si sosteneva che il testosterone fosse contenuto in farmaci da banco. L’errore è stato segnalato da numerosi utenti sui social e per questo motivo Federico Ferri, direttore dell'emittente satellitare, si è scusato con i telespettatori tramite i suoi canali social.